Петербург установит побратимские отношения со столицей Маврикия

Санкт-Петербург и Порт-Луи, столицу Маврикия, планируют связать побратимскими отношениями. Об этом сообщила посол России в островном государстве Ирада Зейналова на полях саммита Россия — Африка, который проходит в Москве.
По словам дипломата, стороны готовятся подписать соглашение о побратимстве. Зейналова отметила, что для Маврикия это станет значимым событием. В качестве примера сотрудничества с Петербургом она привела творческие обмены с Академией Штиглица.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия — Африка проходят в Москве 28 и 29 октября. Ранее на мероприятии президент России Владимир Путин предложил африканским авиакомпаниям рассмотреть возможность запуска рейсов в Россию.
Ранее на площади Темирканова обследовали участок для выхода со станции "Театральная".
Фото: pxhere
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