Samsung анонсировала линейку флагманских смартфонов Galaxy S22

Продажи должны стартовать с 11 марта.

Samsung анонсировала новую линейку флагманских смартфонов Galaxy S22. Презентация стала доступна на YouTube-канале компании.

Линейка состоит из трех моделей - Galaxy S22, S22+ и S22 Ultra. Самым дорогим из них считается премиальный флагман Galaxy S22 Ultra. Его стоимость составляет в России порядка от 115 до 155 тыс. рублей. Все зависит от памяти.

Все смартфоны в линейке оснащены процессором Snapdragon 8 Gen 1 или Exynos 2200. Все зависит от региона продаж

Предзаказ открыт с 9 февраля, а продажи должны начаться 11 марта. Так, стоимость Galaxy S22 с 8 гигабайтами оперативной и 128 гигабайтами встроенной памяти составит 80 тыс. рублей. Galaxy S22+ с такими же параметрами памяти будет стоить 85 тыс. рублей.

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Фото: YouTube / Samsung Russia