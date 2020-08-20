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Видео: на юге ЗСД сгорел самосвал

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Сведения о пострадавших уточняются.

На ЗСД в районе пересечении с проспектом Стачек загорелся самосвал. Петербуржцы сообщили о клубах черного дыма. 

Возгорание произошло днем 20-го августа. По неизвестным причинам, грузовой автомобиль оказался в огне. Пламя полностью охватило кабину. Транспортное средство заметили на крайней правой полосе. Сейчас на место уже прибыли спасатели. Водителя поблизости не видно, о его состоянии не сообщается. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в массовой аварии с автомобилем ДПС на КАД пострадала девушка. 

Видео: Piter.TV
Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK 

Теги: зсд, пожар, самосвал
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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