Видео: на юге ЗСД сгорел самосвал

Сведения о пострадавших уточняются.

На ЗСД в районе пересечении с проспектом Стачек загорелся самосвал. Петербуржцы сообщили о клубах черного дыма.

Возгорание произошло днем 20-го августа. По неизвестным причинам, грузовой автомобиль оказался в огне. Пламя полностью охватило кабину. Транспортное средство заметили на крайней правой полосе. Сейчас на место уже прибыли спасатели. Водителя поблизости не видно, о его состоянии не сообщается.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в массовой аварии с автомобилем ДПС на КАД пострадала девушка.

Видео: Piter.TV

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK