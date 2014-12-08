Самосвал частично обрушил железнодорожный мост в Косколово

В Кингисеппском районе произошло серьезное ДТП. Грузовик влетел в железнодорожный мост. Инцидент произошел в Косколово.
Как сообщили очевидцы в группе "Дорожный Контроль Ленинградская Область" в социальной сети "ВКонтакте", грузовик с поднятым кузовом вписался в железнодорожную переправу у порта Усть-Луга.
В результате случившегося обрушилась балка моста. Добавим, что по этой дороге обычно ездят грузовые автомобили.
Выясняются все обстоятельства ДТП. Првоодится проверка.
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Фото: Pxhere
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