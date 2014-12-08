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Самосвал частично обрушил железнодорожный мост в Косколово
Сегодня, 12:17
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Самосвал частично обрушил железнодорожный мост в Косколово

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В результате случившегося обрушилась балка моста.

В Кингисеппском районе произошло серьезное ДТП. Грузовик влетел в железнодорожный мост. Инцидент произошел в Косколово. 

Как сообщили очевидцы в группе "Дорожный Контроль Ленинградская Область" в социальной сети "ВКонтакте", грузовик с поднятым кузовом вписался в железнодорожную переправу у  порта Усть-Луга.

В результате случившегося обрушилась балка моста. Добавим, что по этой дороге обычно ездят грузовые автомобили.

 Выясняются все обстоятельства ДТП. Првоодится проверка.

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Фото: Pxhere

Теги: дтп самосвал, косколово, ленобласть, обрушение моста, усть-луга
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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