Самосвал частично обрушил железнодорожный мост в Косколово

В результате случившегося обрушилась балка моста.

В Кингисеппском районе произошло серьезное ДТП. Грузовик влетел в железнодорожный мост. Инцидент произошел в Косколово.

Как сообщили очевидцы в группе "Дорожный Контроль Ленинградская Область" в социальной сети "ВКонтакте", грузовик с поднятым кузовом вписался в железнодорожную переправу у порта Усть-Луга.

В результате случившегося обрушилась балка моста. Добавим, что по этой дороге обычно ездят грузовые автомобили.

Выясняются все обстоятельства ДТП. Првоодится проверка.

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Фото: Pxhere