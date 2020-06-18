Самолет с пострадавшими в ДТП в Ставрополье прилетел в Москву

Пострадавших отвезут в Российскую детскую клиническую больницу РНИМУ им. Пирогова и подведомственный Министерству здравоохранения РФ НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко.

Самолет МЧС России прилетел в Москву с шестью детьми и одним взрослым, пострадавшими в ДТП с микроавтобусом в Ставропольском крае. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

О происшествии стало известно 30 апреля в 16:40. ДТП произошло на 535-м километре автодороги Астрахань – Ставрополь. Столкнулись три автомобиля: грузовик, ВАЗ и автобус с детьми. В момент аварии в автобусе сидела команда девочек из волгоградской школы олимпийского резерва. Они ехали в Черкесск на соревнования по баскетболу. В результате удар был настолько сильным, что грузовик опрокинулся на автобус. Пять человек скончались, девять отправили в больницу. Состояние трех девочек медики оценивают как крайне тяжелое, ещё три ребенка находятся в тяжелом состоянии.

Водитель автобуса находится в удовлетворительном состоянии. Его доставили в городскую больницу скорой медицинской помощи №25. Мужчина отказался лечиться и покинул медучреждение.

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Видео: ГИБДД