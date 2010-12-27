  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Отправление рейса из Салехарда в Петербург задержалось из-за непогоды
Сегодня, 12:41
71
nadezhda_sib

Отправление рейса из Салехарда в Петербург задержалось из-за непогоды

0 0

Виной всему стал сильный боковой ветер в Салехарде.

Из-за метеоусловий в Салехарде задержался рейс в Петербург. Утром аэропорт Ямала не принимал и не отправлял самолеты. 

Борт должен был отправиться в Северную столицу в 9:10, однако по факту вылетел в 13:50 по местному времени. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани. 

Кроме того, до сих пор своего отправления ожидают рейсы в Москву, Тюмень, Новый Уренгой и Екатеринбург. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Пулково готовятся к наплыву пассажиров в новогодние праздники.

Фото: pixabay.com 

Теги:
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии