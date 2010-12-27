Отправление рейса из Салехарда в Петербург задержалось из-за непогоды

Виной всему стал сильный боковой ветер в Салехарде.

Из-за метеоусловий в Салехарде задержался рейс в Петербург. Утром аэропорт Ямала не принимал и не отправлял самолеты.

Борт должен был отправиться в Северную столицу в 9:10, однако по факту вылетел в 13:50 по местному времени. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани.

Кроме того, до сих пор своего отправления ожидают рейсы в Москву, Тюмень, Новый Уренгой и Екатеринбург.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Пулково готовятся к наплыву пассажиров в новогодние праздники.

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