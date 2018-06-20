Самолет из Петербурга в Москву на 5 часов задержала птица

Пернатая попала в фюзеляж самолета.

В четверг, 25 апреля, петербуржцы не могли улететь в Москву 5 часов из-за птицы. Об этом сообщает сообщает 78.ru.

Как оказалось, неприятная история произошла с с воздушным судном "Уральских авиалиний". Так, самолет должен был вылететь в Москву, но в фюзеляж попала птица. Известно, что рейс все же состоялся, спустя 5 часов.

В "Уральских авиалиниях" извинились за неудобства перед пассажирами и попросили с пониманием отнестись к требованиям безопасности. Поврежденный элемент самолета заменили. Перевозчик занимается расследованием случившегося.

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