Рейс Петербург-Барселона вылетит с 18-часовой задержкой

Виной тому снегопад.

В ночь на 9 января самолет, летевший из Барселоны в Петербург, приземлился в аэропорту Хельсинки. Об этом сообщают городские СМИ.

По имеющейся информации, пилотов авиакомпании Vueling смутил снегопад в Северной столице. Из-за этой вынужденной посадки был задержан и рейс VY7893, самолет должен был в три часа ночи улететь из Петербурга в Барселону. На онлайн-табло указано, что вылет перенесен на 21:00, то есть рейс задержится на 18 часов.

В Пулково заявили, что в целом снегопад не повлиял на работу аэропорта, но решение о смене курса в любом случае принимают пилоты.

Ранее на Piter.TV: В Пулково несколько Дедов Морозов и Снегурочек бесплатно улетели рейсами "Победы".

Фото: pixabay