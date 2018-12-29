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Рейс Петербург-Барселона вылетит с 18-часовой задержкой
Сегодня, 11:27
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nastya960

Рейс Петербург-Барселона вылетит с 18-часовой задержкой

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Виной тому снегопад.

В ночь на 9 января самолет, летевший из Барселоны в Петербург, приземлился в аэропорту Хельсинки. Об этом сообщают городские СМИ.

По имеющейся информации, пилотов авиакомпании Vueling смутил снегопад в Северной столице. Из-за этой вынужденной посадки был задержан и рейс VY7893, самолет должен был в три часа ночи улететь из Петербурга в Барселону. На онлайн-табло указано, что вылет перенесен на 21:00, то есть рейс задержится на 18 часов.

В Пулково заявили, что в целом снегопад не повлиял на работу аэропорта, но решение о смене курса в любом случае принимают пилоты. 

Ранее на Piter.TV: В Пулково несколько Дедов Морозов и Снегурочек бесплатно улетели рейсами "Победы".
Фото: pixabay

 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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