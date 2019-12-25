Стала известна программа саммита Россия-Африка

На мероприятии будут затронуты вопросы формирования многополярного мира, а также справедливой архитектуры отношений и равноправного взаимовыгодного сотрудничества.

На предстоящем саммите Россия — Африка будут рассмотрены вопросы формирования многополярного мира, а также справедливой архитектуры отношений и равноправного взаимовыгодного сотрудничества. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Олег Озеров в беседе с изданием "Коммерсантъ".

По словам дипломата, коллегам из Африки предложат взаимодействие на основе их интересов и международного права в противовес концепции, предлагаемой Западом.

Также Озеров подчеркнул, что ряд африканских стран уже выразил желание присоединиться к БРИКС. Саммит содружества запланирован на август.

Ранее Путин отметил интерес новых регионов России к сотрудничеству с Белоруссией.

Фото: kremlin.ru