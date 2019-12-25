Лидеры Франции и Германии констатируют отсутствие прогресса в выполнении Минских соглашений.

Саммит ЕС заявил о продлении на шесть месяцев санкций против России - до 31 июля 2021 года. Об этом написал представитель главы Евросовета Баренд Лейтс на своей странице в Twitter.

Европейский совет утвердил данное решение. Также европейские лидеры предлагают новой администрации Соединённых штатов перезагрузку отношений.

Отмечается, что лидеры Франции и Германии констатируют отсутствие прогресса в выполнении Минских соглашений.

Ранее Захарова заявила, что новые антироссийские санкции США носят надуманный характер.

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