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Саммит ЕС заявил о продлении на шесть месяцев санкций против России
Сегодня, 11:46
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matveyvn

Саммит ЕС заявил о продлении на шесть месяцев санкций против России

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Лидеры Франции и Германии констатируют отсутствие прогресса в выполнении Минских соглашений.

Саммит ЕС заявил о продлении на шесть месяцев санкций против России - до 31 июля 2021  года. Об этом написал представитель главы Евросовета Баренд Лейтс на своей странице в Twitter.

Европейский совет утвердил данное решение. Также европейские лидеры предлагают новой администрации Соединённых штатов перезагрузку отношений.

Отмечается, что лидеры Франции и Германии констатируют отсутствие прогресса в выполнении Минских соглашений.

Ранее Захарова заявила, что новые антироссийские санкции США носят надуманный характер.

Фото: pixabay.com

Теги: евросоюз, минские соглашения, санкции
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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