В Лопухинском саду пройдет фестиваль «Ковава» 15 июля

Лопухинский сад 15 июля заполнит волшебство самого лунного фестиваля Петербурга. Сказочные персонажи и существа будут рассказывать о богине Луны и всех ее воплощениях у разных народов России.

Уличный театр "Небесные бродяги" и проект "Дача Громова" при поддержке администрации Петроградского района и подростково-молодежного центра "Петроградский" готовят второй фестиваль "Ковава". На нем будут показаны спектакли, выставки, лекции и игры. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Изначально название "Ковава" нес спектакль "Небесных бродяг", но затем появился целый фестиваль, который успешно прошел в августе 2022 года. В этот раз театр покажет не только "Коваву", но и премьеру весны "Домовой", а также летнюю новинку "Цветение папоротника". Кроме этого, "бродяги" запланировали несколько театральных перфомансов.

Кроме театра, на фестивале запланирована и музыкальная часть. Организаторы пригласили выступить дуэт "Сампо", который порадует народными мотивами

Ранее сообщалось, что в Петербурге начался VK Fest.

Фото: организатор