Самый доступный дом в Выборге можно купить за 500 тыс. рублей

Самый дорогой обойдется за 400 млн рублей.

Эксперты журнала "Загородное обозрение Салон загородной недвижимости" сообщили Piter.tv, сколько стоят дома в Выборге.

Так, самый доступный дом обойдется в 500 тыс. рублей (за 50-метровый объект с 6 сотками земли), а самый дорогой – в 400 млн рублей (за особняк почти 1,7 тыс. "квадратов"). В этом месяце на рынке экспонируется 81 объект. Большая часть из продаваемых объектов являются каркасными. Доля таковых составляет 29%.

Большая часть продаваемых домов – 44 объекта – находятся на участках со статусом ИЖС. Также значительный объём предложения приходится на объекты, расположенные в садоводствах. Средняя стоимость дома в Выборге на данный момент составляет 11,85 млн рублей. Средняя площадь жилых домов составляет 151,6 кв. м., а средняя площадь земельных участков – 10,2 сот.

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