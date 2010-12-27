Самый большой корабль-музей теперь в Кронштадте

На палубе "Беспокойного" открыта выставка современного вооружения российского флота.

Сегодня, 27 июля, в Кронштадте открыли корабль-музей – боевой эсминец "Беспокойный". Об этом сообщают городские СМИ.

Корабль Балтийского флота "Беспокойный" стал кораблем-музеем благодаря решению министра обороны Сергея Шойгу. В июне этого года эсминец отбуксировали с базы ВМФ РФ в Балтийске в Купеческую гавань Кронштадта. В нем провели работу по музеефикации.

Этот корабль был построен в Петербурге на Северных верфях. Но, как и у всего, у него есть срок службы. Теперь он сослужит людям новую службу, не менее важную. Георгий Полтавченко, губернатор Петербурга

Церемония торжественного открытия завершилась выстрелом из корабельного орудия. Теперь полуденный выстрел будет совершаться в Кронштадте в полдень ежедневно, по просьбам ветеранов флота.

Вчера мы сообщали о том, что копия петровского парусника "Полтава" примет участие в параде на День ВМФ в Кронштадте.

Фото: Подслушано в Кронштадте/ ВК