Илона Маска назвали самым высокооплачиваемым руководителем в США

Доходы предпринимателя выросли на 4 575 310%.

Глава американской компании Tesla Илон Маск стал самым высокооплачиваемым руководителем в США. Об этом свидетельствует рейтинг, составленный газетой The New York Times.

При составлении списка NYT учитывала размер фиксированной зарплаты, бонусы, надбавки, а также выплаты акциями и опционами на ценные бумаги. По информации издания, в 2018 году вознаграждение Маска за работу в Tesla составило $2,28 млрд, при фиксированной зарплате $55 тыс. Таким образом его доходы выросли на 4 575 310%.

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