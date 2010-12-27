Самедов унизил "Зенит": "Он не такой сильный, как о нем пишут"

Полузащитник "Спартака" и сборной России критически высказался о состоянии "Зенита" и его игровой мощи.

Один из лидеров московского "Спартака" призвал журналистов и фанатов не преувеличивать силу петербургского "Зенита". Полузащитник Александр Самедов дал спорное интервью фан-агентству "Фратрия". В нем игрок сборной России открыто усомнился в силе петербургского клуба. По его словам, после поражения от "Арсенала" и ничьей с "Анжи" на сине-бело-голубых стоит взглянуть по-новому.

"Все понимают, что «Зенит» не такой сильный, как о нём пишут. Поражение от "Арсенала" и ничья с "Анжи" подтверждают мои слова, — ответил Самедов.

В этом же интервью звезда "Спартака" признался, что победы над "Зенитом" оказываются для него более приятными, чем над ЦСКА. Напомним, что на данный момент красно-белые отстают от "Зенита" на 8 очков.

Фото: Instagram, Александр Самедов