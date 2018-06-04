Самбурская раскритиковала мужчин с низким доходом

Актриса не пошла бы замуж за пожарного или следователя.

Актриса Настасья Самбурская, отвечая на вопросы в своем Instagram, раскритиковала мужчин, которые зарабатывают около 30 тысяч рублей и предлагают ей выйти замуж.

Один из ее подписчиков спросил, вышла бы она замуж за следователя или пожарного? Актриса ответила категорично "нет", потому что представители этих профессий зарабатывают около 30-35 тысяч в месяц. А ее расходы куда больше: за коммуналку она платит около 25 тысяч рублей, за парковку – 20 тысяч рублей, также Самбурская сейчас снимает квартиру, пока в ее собственной идет ремонт.

Мы как жить будем? Или ты хочешь жениться, чтоб я тебя обеспечивала? Настасья Самбурская

В ответ актрисе пришло, что, видимо, она еще не встретила свою настоящую любовь.

Настасья Самбурская – о первом миллионе, маньяках и благотворительности.

Фото: Instagram/ samburskaya