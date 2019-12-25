Самая дешёвая комната Петербурга со своим балконом продаётся за 1,2 млн рублей

Сейчас самый широкий выбор комнат с собственным балконом представлен в Центральном районе.

В пятницу, 3 сентября, эксперты профильного агентства недвижимости "Доли.ру" проанализировали предложения комнат с собственными балконами и поделились с Piter.tv результатами.

Так, в Петербурге экспонируется 2 216 комнат. Доля предложений с собственными балконами составляет 12.36% или 274 объекта. Самое большое количество комнат представлено в Центральном районе: 37 объектов. Самый скромный выбор в Приморском районе, всего 7 комнат.

Самая доступная комната с балконом продается в 11 "квадратов" за 1,18 млн рублей и располагается в Выборгском районе. Наиболее дорогая комната с собственным балконом в августе 2021 года оценивается в 4,6 млн рублей. Комната в 35,7 "квадратов" с тремя окнами располагается в Василеостровском районе.

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