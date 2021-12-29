С юбилейным концертом в Петербург возвращается Евгений Григорьев (Жека)

Концерт пройдет 22 января в БКЗ "Октябрьский". Начало концерта – в 19:00.

Певец и музыкант Евгений Григорьев (он же Жека) приглашает петербуржцев отметит свой 55-летний юбилей. Отметить юбилейную дату вместе с музыкантом можно будет 22 января в стенах БКЗ "Октябрьский".

Петербуржцам обещают только живой звук, уже полюбившиеся песни с альбомов артиста, сюрпризы от именинника, музыкальные премьеры и самое ценное – общение со зрительным залом. Начало концерта – в 19:00. Стоимость билета – от 1000 рублей и выше.

Евгений Григорьев (Жека) – российский автор-исполнитель, композитор, музыкант и поэт. Обладатель премий "Звёзды "Дорожного радио"", "Шансон года" и "Достойная песня", а также премии "Питер FM".

Ранее мы писали, что концерт Стаса Михайлова в Петербурге перенесли на весну.

Фото: предоставлено организаторами мероприятия