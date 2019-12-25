  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
С января по июнь услугами Пулково воспользовались 9,6 млн пассажиров
Сегодня, 15:13
110
mapero Добавить в Яндекс.Новости

С января по июнь услугами Пулково воспользовались 9,6 млн пассажиров

0 0

Наиболее популярными российскими направлениями стали Москва, Калининград, Сочи, Екатеринбург и Казань.

Аэропорт Пулково подвел итоги работы за полгода. За последние шесть месяцев услугами авиагавани воспользовались 9,6 млн пассажиров, что на четыре процента больше, чем за этот же период в 2023 году. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта. 

В другие города России из Пулково отправились 7,8 тыс. пассажиров. Самыми популярными направлениями оказались Москва, Сочи и Калининград. В топ попали Казань и Екатеринбург. 

Пассажиропоток на международных рейсах достиг 1,8 млн человек. Из Петербурга пассажиры летали в Анталью, Стамбул, Минск, Дубай и Ташкент.

Ранее мы писали, что недавно в Пулково задымился двигатель самолета из Cалехарда.

Фото: Piter.tv

Теги: аэропорт, пулково, самолеты, статистика, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии