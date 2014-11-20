С сентября в Ленинградской области вступят в силу новые правила работы такси

Новые правила работы такси должны будут положительно сказаться на качестве предоставляемых услуг и сделают поездки более надежными и удобными для всех пользователей.

С сентября текущего года в Ленинградской области начнут действовать новые правила работы для такси. Это решение принято властями с целью улучшения качества обслуживания и повышения безопасности пассажиров. Об этом рассказали эксперты на пресс-конференции ТАСС.

Одним из ключевых изменений станет обязательное оснащение всех автомобилей такси специальными техническими устройствами. Эти устройства будут использоваться для отслеживания маршрутов и скорости движения, что позволит контролировать выполнение водителями установленных ограничений и обеспечивать безопасность пассажиров.

Другим важным изменением станет обязательное применение тарифов на услуги такси. Это позволит предотвратить возможные случаи завышения стоимости поездки и обеспечит прозрачность взаимоотношений между водителями и пассажирами.

Контроль за соблюдением новых правил работы такси будет осуществляться специальными инспекторами, назначенными властями Ленинградской области.

Ранее сообщалось, что выдано более 7 тысяч разрешений на перевозку пассажиров такси

Фото: Piter.TV