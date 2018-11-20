Петербуржец пришел в полицию и признался в желании устроить теракт

Его провели к следователю, теперь решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Петербуржец самостоятельно пришел в полицию и рассказал о своем желании совершить теракт. Об этом сообщают городские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.

По предварительным данным, мужчина 59-ти лет пришел в Информационный центр петербургского ГУ МВД в доме 6 по Литейному проспекту примерно в одиннадцать утра 30 января. Там он снял трубку, набрал номер телефона доверия Главка и сказал, что хочет совершить террористический акт.

Мужчину провели к следователю, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: Piter.TV