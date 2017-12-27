С понедельника начали отключать новогоднюю иллюминацию на улицах Петербурга

С понедельника, 15 января, специалисты Ленсвета начали отключать от электричества праздничную иллюминацию на всех улицах. Гирлянды радовали петербуржцев и гостей города на протяжении полутора месяцев.
Для оперативного отключения на линии вышли все бригады эксплуатационных подразделений предприятия. Они работают в трехсменном режиме. Всего им предстоит отключить 4720 точек подключения иллюминации. В том числе отключить гирлянды и световые конструкции.
Все украшения будут обесточены в течение трех суток для последующей организации демонтажа праздничных конструкций.
Пресс-служба СПб ГУП "Ленсвет"
Новогодние украшения отправят на склады. Там гирлянды будут дожидаться следующих новогодних праздников.
Видео: Youtube / MultiLiod