С понедельника начали отключать новогоднюю иллюминацию на улицах Петербурга

С понедельника, 15 января, Ленсвет начал отключать от сети праздничную иллюминацию на петербургских улицах. Позже ее демонтируют.

С понедельника, 15 января, специалисты Ленсвета начали отключать от электричества праздничную иллюминацию на всех улицах. Гирлянды радовали петербуржцев и гостей города на протяжении полутора месяцев.

Для оперативного отключения на линии вышли все бригады эксплуатационных подразделений предприятия. Они работают в трехсменном режиме. Всего им предстоит отключить 4720 точек подключения иллюминации. В том числе отключить гирлянды и световые конструкции.

Все украшения будут обесточены в течение трех суток для последующей организации демонтажа праздничных конструкций. Пресс-служба СПб ГУП "Ленсвет"

Новогодние украшения отправят на склады. Там гирлянды будут дожидаться следующих новогодних праздников.

Видео: Youtube / MultiLiod