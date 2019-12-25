В Петербурге с несовершеннолетней сняли скальп

Девушку доставили в больницу со скальпированным ранением теменной области.

Несовершеннолетняя девушка ранена в Красногвардейском районе Петербурга. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Накануне 16-летняя девушка была доставлена в Детскую больницу №2 от дома 33/49 по Ириновскому проспекту со скальпированным ранением теменной области. Пострадавшая нигде не учится и не работает. По подозрению в совершении преступления задержан 21-летний безработный. По предварительной информации, молодой человек во время ссоры порезал девушку.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Подозреваемый уже четырежды судим за кражи, угон и наркотики.

Найденного в Ленобласти расчленённого мужчину с силиконовой грудью убили около полугода назад.

Фото: Piter.TV