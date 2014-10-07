С начала купального сезона в водоемах Петербурга утонули 13 человек

Среди погибших на воде оказался 1 ребенок.

Уже 13 человек утонули в петербургских водоемах с начала купального сезона. Среди них оказался 1 ребенок. Печальную статистику привела пресс-служба ГУ МЧС РФ по городу.

Не смотря на небольшой период аномальной жары, жертв пока все же меньше, чем в 2021 году - тогда на воде погибли 36 граждан.

Представители МЧС встревожены ситуацией, поэтому просят жителей и гостей Петербурга строже придерживаться мер предосторожности. Купаться в необорудованных для этого местах строго запрещено, напоминают в экстренной службе.

Ранее мы сообщили о том, что тело пропавшего восьмилетнего мальчика нашли на пляже в Сестрорецке.

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