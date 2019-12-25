С начала года в Петербурге резко выросло число мошенничеств

Людей стали обманывать в 2,8 раз чаще, чем годом ранее.

С января 2020 года число мошенничеств в России возросло на треть. Об этом рассказали представители Генеральной прокуратуры в отчете о состоянии преступности в стране за первые восемь месяцев текущего года.

Чаще всего на уловки мошенников за указанный период попадались москвичи. В столице зарегистрировано 232,1 фактов мошенничества на 100 тысяч человек. В тройке лидеров также оказались Мурманская область (226,3 факта) и Удмуртская Республика (224 факта).

Лидером по приросту числа зарегистрированных мошенничеств стал Петербург. В городе на Неве стали обманывать людей в 2,8 раз чаще, чем годом ранее. Прирост составил до 6653 фактов.

В целом в структуре преступности на долю мошенничеств приходится 16%. Пять лет назад этот показатель был вдвое меньше (7,8%).

Ранее мы писали, что петербуржец пойдет под суд за обманутых на 260 тысяч рублей интернет-продавцов.

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