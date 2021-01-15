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За первое полугодие 2023 в Ленобласти родилось 4 тысячи детей
Сегодня, 17:34
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katyauglyova Добавить в Яндекс.Новости

За первое полугодие 2023 в Ленобласти родилось 4 тысячи детей

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С января по апрель 2023 года в Ленобласти родилось почти 4 тысячи детей. Всего на 1 мая в регионе зарегистрировано чуть больше 2 миллионов человек.

В Ленобласти с января по апрель 2023 года родилось 3960 новорожденных. По состоянию на 1 мая 2023 года в регионе зарегистрировано 2 млн 26 тыс. человек. Об этом сообщает Петростат.

Из всего числа жителей большинство живут в городах – 1 млн 357 тыс. человек, остальные находят в сельской местности. 

В общем с начала года население Ленинградской области увеличилось на 2,5 тысячи человек. В основном из-за миграционного прироста, который компенсировал естественную убыль населения. 

В этом году смертей на 20% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В том числе умерло 15 детей возрастом до года.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти началась вторая смена в детских лагерях.

Фото: Piter.TV

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Категории: Лента новостей, Общество, Новости Ленинградской области,

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