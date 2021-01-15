За первое полугодие 2023 в Ленобласти родилось 4 тысячи детей

В Ленобласти с января по апрель 2023 года родилось 3960 новорожденных. По состоянию на 1 мая 2023 года в регионе зарегистрировано 2 млн 26 тыс. человек. Об этом сообщает Петростат.
Из всего числа жителей большинство живут в городах – 1 млн 357 тыс. человек, остальные находят в сельской местности.
В общем с начала года население Ленинградской области увеличилось на 2,5 тысячи человек. В основном из-за миграционного прироста, который компенсировал естественную убыль населения.
В этом году смертей на 20% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В том числе умерло 15 детей возрастом до года.
Ранее сообщалось, что в Ленобласти началась вторая смена в детских лагерях.
Фото: Piter.TV
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