С начала 2022 года на ОЖД пострадали 56 человек

40 из них погибли.

На Октябрьской железной дороге (ОЖД) за первые три месяца этого года в результате нарушения правил безопасности травмы получили 56 человек, 40 из которых погибли. Также среди пострадавших было семеро детей, пятеро из которых скончались.

За аналогичный период 2021 года травмы получили 26 человек, детей среди них не было. Самая частая причина трагедий – переход ж/д путей в неположенном месте.

Также в ОЖД напомнили о необходимости снимать наушники и капюшоны при пересечении путей.

Ранее стало известно, что на майские праздники между Петербургом и Москвой запустят дополнительные поезда.

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