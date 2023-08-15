Приставы выдворили из Ленобласти более 1 тыс. мигрантов-нелегалов с начала года

Также за незаконное пребывание в РФ нелегалов штрафовали на суммы от двух до пяти тыс. рублей с запретом на въезд в Россию на срок от 3 до 10 лет.

В Ленобласти с начала текущего года судебные приставы выдворили 1 150 мигрантов-нелегалов, сообщили в УФССП по региону.

Это в 4,5 раза больше, чем в прошлом году. В основном среди нелегалов оказываются приезжие из стран ближнего зарубежья, в первую очередь из Узбекистана, Киргизии и Таджикистана, а также граждане Египта. Приставы доставляли иностранцев-нарушителей в аэропорт, а там уже передавали их в руки пограничников.

Также за незаконное пребывание в РФ нелегалов штрафовали на суммы от двух до пяти тыс. рублей с запретом на въезд в Россию на срок от 3 до 10 лет.

Ранее мы сообщили о том, что свыше семи тыс. подростков трудятся на предприятиях Ленобласти этим летом.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)