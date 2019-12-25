В Петербурге с начала февраля выпала почти половина месячной нормы осадков

С начала февраля, по данным синоптика, в городе выпало 15 мм осадков.

Почти половина месячной нормы осадков (48%) выпала в Петербурге 4 февраля. Об этом в Facebook рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

С начала февраля, по данным синоптика, в городе выпало 15 мм осадков, а норма для всего февраля – 31 мм. Высота снежного покрова в Петербурге достигла 27 сантиметров. Такой результат последний раз был зафиксирован 8 марта 2019 года.

Однако, по данным Михаил Леуса, теперь на смену снегопадам в городе пришли морозы.

Фото: Piter.tv