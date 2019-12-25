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В Ленобласти растет производство форели
Сегодня, 12:13
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katyauglyova Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти растет производство форели

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В Ленинградской области увеличился объем производства форели. На данный момент выращено 10 тысяч тонн.

Ленинградская область увеличивает объемы производства форели. С начала 2023 года было выращено уже 10 тысяч тонн рыбы, что на 4 % больше, чем в прошлом году. К концу года планируется достичь показателя в 13,9 тысячи тонн. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ленобласти.

Рост производства стал возможен благодаря инвестиционным проектам, реализуемым в открытых акваториях Финского залива и Ладожского озера. Также к развитию отрасли способствовали широкое применение установок замкнутого водоснабжения.

За первые восемь месяцев текущего года объем добычи рыбы составил 17,7 тысячи тонн, что на 20 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. 

Ранее сообщалось, что петербуржцы переходят на консервы из-за подорожания рыбы.

Фото: pxhere

Теги: ленобласть, рыба, форель
Категории: Лента новостей, Общество, Новости Ленинградской области,

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TaxFrodo Opelmene
Сегодня 12:36

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