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С места ДТП на "Коле" госпитализированы женщина и 4-летний ребенок
Сегодня, 13:02
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lizapoluda

С места ДТП на "Коле" госпитализированы женщина и 4-летний ребенок

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Водитель не справился с управлением.

В пятницу, 18 сентября, в Кировском районе Ленобласти произошло жесткое ДТП. Микроавтобус врезался в силовые ограждения, в результате чего пострадали женщина и 4-летний мальчик. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по городу и области.

По предварительным данным, авария произошла примерно в 8:35 на 67-ом километре федеральной трассы "Кола". Водитель Volkswagen Transporter не справился в управлением, что и привело к аварии.

Пострадавших доставили в больницу в удовлетворительном состоянии. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее мы рассказали о том, что во Всеволожском районе иномарка насмерть сбила женщину.

Фото:  Piter.TV

Теги: дтп, ленинградская область, трасса кола
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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