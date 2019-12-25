С места ДТП на "Коле" госпитализированы женщина и 4-летний ребенок

Водитель не справился с управлением.

В пятницу, 18 сентября, в Кировском районе Ленобласти произошло жесткое ДТП. Микроавтобус врезался в силовые ограждения, в результате чего пострадали женщина и 4-летний мальчик. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по городу и области.

По предварительным данным, авария произошла примерно в 8:35 на 67-ом километре федеральной трассы "Кола". Водитель Volkswagen Transporter не справился в управлением, что и привело к аварии.

Пострадавших доставили в больницу в удовлетворительном состоянии. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее мы рассказали о том, что во Всеволожском районе иномарка насмерть сбила женщину.

Фото: Piter.TV