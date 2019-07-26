С исторического особняка, где жил Рубинштейн, незаконно сбили лепнину

Жители города назвали работы "варварскими".

В пятницу, 26 июля, в социальной сети Instagram выложили видео, на котором видно, как рабочий с помощью веревки и металлического крюка сбивает с фасада исторического особняка штукатурку и охраняемую лепнину.

Пресс-служба Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) сообщила, что дом № 9 по Загородному проспекту числится в перечне объектов культурного наследия федерального значения. Именно здесь в 1887 – 1891 гг. жил композитор Антон Рубинштейн, а 1905 – 1906 гг. проходили заседания ЦК РСДРП.

Год назад Комитет подтвердил проектную документацию на выполнение работ по капитальному ремонту фасадов, но разрешения на разрушение фасада, заснятое на видео, никто не давал. По проекту реставрации здания, начинать работы не должны были раньше 2022 года.

Управляющая компания дома ООО "ЖКС № 2 Центрального района" затруднилась оперативно ответить кто и на каких основаниях начал реставрационную самодеятельность.

В КГИОП отметили, что в упрощенном порядке документы, разрешающие реставрацию, могли выдать лишь по причине угрозы обрушения фасада.

Сотрудники комитета выясняют детали инцидента.

Видео: instagram.com/pavlovsky