С группы, хранившей более 374 тонн запрещенных отходов в Петербурге, сняли судимость

Из-за загрязнения окружающей среды невозможно было использовать землю после хранения отходов.

В понедельник, 11 октября, в объединенной пресс-службе судов Петербурга сообщили о снятии судимости и освобождении от наказания членов преступной группы, которая в 2014 хранила 375 421 тонну запрещенных отходов в промышленной зоне "Обухово". Судимость сняли из-за объявления амнистии в связи с 70-летием победы в Великой Отечественной войне.

Запрещенную деятельность организовал на тот момент заместитель прокурора Невского района. Виктор Г. создал группу, в которой у каждого были свои обязанности. Правонарушители хранили отходы IV-V классов опасности на указанной территории и получали вознаграждение. С мая по октябрь 2014 года преступники "заработали" более 15 млн рублей.

Из-за сильного загрязнения невозможно было использовать землю. Рекультивация обошлась в 2 миллиарда 9 миллионов 540 тысяч рублей.

Суд назначил трем членам группы два года лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года, а еще двум членам – 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

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