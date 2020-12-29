С петербургского рынка может уйти популярная сеть пиццерий

В четверг, 21 января, стало известно о возможном уходе с петербургского рынка сети пиццерий Ollis и ресторанов "Две Палочки". Об этом сообщила "Фонтанка" со ссылкой на свой источник.
Нынешний владелец бренда, компания "2 Берега", расторгает договоры с франчайзи и закрывает точки. Так, если весной 2020 года в Северной столице работало 15 пиццерий и служба доставки, то к январю 2021 года осталось только две — на Кронверкском проспекте и улице Бутлерова
пояснили в издании.
До тех же размеров сжалась сеть "Две палочки": на данный момент работают два ресторана на Невском и Московском проспектах.
Однако об окончательном решении станет известно в январе. Вполне вероятно, что проекты не закроют, а начнут развивать и откроют еще несколько точек.
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Фото: Piter.tv
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