С петербургского рынка может уйти популярная сеть пиццерий

Сеть "2 берега" расторгает договоры с франчайзи и закрывает точки с сетью пиццерий Ollis и ресторанов "Две Палочки", которые ранее выкупил у конкурентов.

В четверг, 21 января, стало известно о возможном уходе с петербургского рынка сети пиццерий Ollis и ресторанов "Две Палочки". Об этом сообщила "Фонтанка" со ссылкой на свой источник.

Нынешний владелец бренда, компания "2 Берега", расторгает договоры с франчайзи и закрывает точки. Так, если весной 2020 года в Северной столице работало 15 пиццерий и служба доставки, то к январю 2021 года осталось только две — на Кронверкском проспекте и улице Бутлерова пояснили в издании.

До тех же размеров сжалась сеть "Две палочки": на данный момент работают два ресторана на Невском и Московском проспектах.

Однако об окончательном решении станет известно в январе. Вполне вероятно, что проекты не закроют, а начнут развивать и откроют еще несколько точек.

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Фото: Piter.tv