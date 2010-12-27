С НИИ Петербурга в пользу Минобороны приставы взыскали 8,5 миллиона рублей

Многомиллионные пени уже выплачены ответчиком.

Петербургские судебные приставы взыскали с НИИ пени, которые институт задолжал из-за срывов сроков работ по государственному контракту. Заказчиком проекта выступало Министерство обороны России. Об этом сообщили представители УФССП по региону.

Приставы города рассказали, что решение о возбуждении исполнительного производства принял межрайонный отдел УФССП. Инстанция установила, что НИИ обязан выплатить заказчику 8,5 миллионов рублей из-за того, что подрядчик не выполнил возложенные обязательства по опытно-конструкторским работам вовремя. В результате делопроизводство дошло до московского Арбитражного суда. Представители закона поддержали позицию Минобороны.

НИИ пришлось оперативно подчиниться законному решению. Если бы постановление было проигнорировано, ответчика ждал бы арест банковских счетов, имущества, а также принудительное взыскание исполнительского сбора в размере 600 тысяч рублей.

Фото: Piter.tv