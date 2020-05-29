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С 8 ноября петербуржцы смогут отправить заявление на заключение брака летом
Сегодня, 15:37
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katyauglyova Добавить в Яндекс.Новости

С 8 ноября петербуржцы смогут отправить заявление на заключение брака летом

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В Петербурге со среды 8 ноября стартует приём заявлений на регистрацию заключения брака в июне 2024 года.

В Петербурге начался прием заявлений на регистрацию брака в июне 2024 года. Согласно информации пресс-службы комитета по делам ЗАГС, подать заявления можно как лично в отделах записи актов гражданского состояния и Дворцах бракосочетания, так и дистанционно через портал "Госуслуги". 

За первые дни приема заявлений уже было подано более 1300 документов на заключение брака в 2024 году. Большая часть заявлений была оформлена через "Госуслуги", а через отделы ЗАГС – около 200 заявлений. 

Ранее сообщалось, что петербурженка потеряла паспорт и оказалась женой гражданина одной из стран Африки.

Фото: pxhere

Теги: брак, госуслуги, загс
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество,

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