С 8 ноября петербуржцы смогут отправить заявление на заключение брака летом

В Петербурге со среды 8 ноября стартует приём заявлений на регистрацию заключения брака в июне 2024 года.

В Петербурге начался прием заявлений на регистрацию брака в июне 2024 года. Согласно информации пресс-службы комитета по делам ЗАГС, подать заявления можно как лично в отделах записи актов гражданского состояния и Дворцах бракосочетания, так и дистанционно через портал "Госуслуги".

За первые дни приема заявлений уже было подано более 1300 документов на заключение брака в 2024 году. Большая часть заявлений была оформлена через "Госуслуги", а через отделы ЗАГС – около 200 заявлений.

Ранее сообщалось, что петербурженка потеряла паспорт и оказалась женой гражданина одной из стран Африки.

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