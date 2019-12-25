С 8 июня ограничивается движение транспорта по Комендантскому проспекту

В связи с ремонтом дорог с 8 по 26 июля ограничивается движение на проспекте Испытателей и на Богатырском.

В Приморском районе продолжаются работы по реконструкции тепловой сети. В связи с этим ограничивается движение транспорта по Комендантскому проспекту у пересечения с Шуваловским проспектом. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Ограничения вводятся с 8 июня (00:00) по 10 июня (06:00). Кроме того, до 5 июля ограничивается движение по Богатырскому проспекту. Речь идет об участке у пересечения с проспектом Испытателей. В это время здесь будут проводиться работы по прокладке инженерных сетей.

В связи с ремонтом дорог с 8 по 26 июля ограничивается движение на проспекте Испытателей от Комендантской площади до Светлановской площади, включая перекрёстки и боковые проезды.

Ранее мы писали, что с 8 июня по 7 июля ограничивается движение транспорта по Большому Сампсониевскому проспекту.

Фото: пресс-служба ГАТИ, Pxhere