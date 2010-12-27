С 8 июля котельная микрорайона А останавливается на профилактические работы

График работ на котельных Выборгского района, которые находятся на обслуживании ОА "Выборгтеплоэнерго" размещен в разделе: "Информация потребителям".

С 08 июля по 21 июля 2019 г. будет остановлена для проведения ежегодного профилактического ремонта котельная микрорайона "А", расположенная по адресу: г. Выборг, ул.Куйбышева, д.23.

Котельная обслуживает территорию Южного микрорайона г. Выборга, границы территории обслуживания проходят: Ленинградское шоссе — ул. Приморская – ул. Гагарина – Одесский пер. – ул. Черноморская – Морская наб. – Московский пр. – ул. Данилова — пр. Суворова – ул. Крепостная – ул. Советская – пр. Ленина – Ленинградское шоссе – Гатчинский пер. – Железнодорожный тупик – ул. Куйбышева – Пекарный пер. – Ленинградское шоссе.

Посмотреть интерактивную карту с указанием адресов и общий график отключения котельных можно здесь

Гидравлические испытания тепловых сетей будут производиться 10 июля 2019г. с 08:00 до 17:00ч. При обнаружении на улице признаков повреждения теплосетей необходимо сообщать о данных фактах диспетчеру по телефону: 8 (813 78) 2-09-74

Напомним, с 1 по 14 июля 2019 г. (включительно) две котельные Выборга будут переведены на профилактический ремонт: ул. Октябрьская, 4 (бывший п. Северный - часть Петровсковского микрорайона) и Складской проезд, 3 (мкр.Кировские Дачи). Информация размещена на сайте администрации МО "Выборгский район" ЛО и сайте АО "Выборгтеплоэнерго".

Информация о плановых профилактических работах на котельных регулярно размещается на официальном портале ОА "Выборгтеплоэнерго".

График работ на котельных Выборгского района, которые находятся на обслуживании ОА "Выборгтеплоэнерго" размещен в разделе: "Информация потребителям".

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО