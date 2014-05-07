С 7 июня в Центральном и Петродворцовом районах ограничат проезд

Водителей попросили обращать внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ.

В Центральном районе ограничивается движение по набережной канала Грибоедова. Речь идет об участке от улицы Ломоносова до Невского проспекта. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Ограничения будут действовать с 7 июня 2024 года по 30 сентября 2025 года. В это время на набережной установят временное ограждение.

В Петродворцовом районе продолжаются работы по прокладке инженерных сетей. С 7 по 19 июня закрывается движение по Суворовской улице. Речь идет об участке у дома 1, лит. БМ.

Объезд: бульвар Красных Курсантов - проезд без названия. Пресс-служба ГАТИ

ГАТИ рекомендует планировать маршруты следования с учетом новых ограничений. Водителей попросили обращать внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ.

Ранее мы писали, что 7 июня закрывается движение транспорта по Вертолетной улице .

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