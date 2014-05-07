С 7 июня в Центральном и Петродворцовом районах ограничат проезд

В Центральном районе ограничивается движение по набережной канала Грибоедова. Речь идет об участке от улицы Ломоносова до Невского проспекта. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.
Ограничения будут действовать с 7 июня 2024 года по 30 сентября 2025 года. В это время на набережной установят временное ограждение.
В Петродворцовом районе продолжаются работы по прокладке инженерных сетей. С 7 по 19 июня закрывается движение по Суворовской улице. Речь идет об участке у дома 1, лит. БМ.
Объезд: бульвар Красных Курсантов - проезд без названия.
Пресс-служба ГАТИ
ГАТИ рекомендует планировать маршруты следования с учетом новых ограничений. Водителей попросили обращать внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ.
Ранее мы писали, что 7 июня закрывается движение транспорта по Вертолетной улице .
Фото: Pxhere
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