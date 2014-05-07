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С 7 июня в Центральном и Петродворцовом районах ограничат проезд
Сегодня, 14:52
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С 7 июня в Центральном и Петродворцовом районах ограничат проезд

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Водителей попросили обращать внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ.

В Центральном районе ограничивается движение по набережной канала Грибоедова. Речь идет об участке от улицы Ломоносова до Невского проспекта. Об этом сообщили  в пресс-службе ГАТИ. 

Ограничения будут действовать с 7 июня 2024 года по 30 сентября 2025 года. В это время на набережной установят временное ограждение. 

В Петродворцовом районе продолжаются работы по прокладке инженерных сетей. С 7 по 19 июня закрывается движение по Суворовской улице. Речь идет об участке у дома 1, лит. БМ. 

Объезд: бульвар Красных Курсантов - проезд без названия.

Пресс-служба ГАТИ

ГАТИ рекомендует планировать маршруты следования с учетом новых ограничений. Водителей попросили обращать внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ.

Ранее мы писали, что  7 июня закрывается движение транспорта по Вертолетной улице .

Фото: Pxhere

 

Теги: гати, ограничат движение, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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