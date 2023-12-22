С 3 июня до 23 июля ограничивается движение на Ленинском проспекте

На этом участке будут ремонтировать асфальт.

В Кировском районе с 3 июня ограничивается движение на Ленинском проспекте. Речь идет об участке от улицы Зины Портновой до проспекта Народного Ополчения, включая боковые проезды. Ограничения снимут 23 июля. На этом участке будут ремонтировать асфальт. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Объезд: проспект Народного Ополчения - Трамвайный проспект - бульвар Новаторов - улица Подводника Кузьмина - Счастливая улица - улица Зины Портновой - Ленинский проспект - проспект Ветеранов. Пресс-служба ГАТИ

Водителей попросили быть внимательными на дороге. Здесь установят информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ.

Ранее мы писали, что с 3 июня ограничивается движение по Октябрьской набережной и на проспекте Обуховской Обороны.

Фото: Pxhere, пресс-служба ГАТИ