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С 28 марта начнутся испытания теплосетей в Петербурге
Вчера, 22:25
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С 28 марта начнутся испытания теплосетей в Петербурге

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С 28 марта по 29 апреля специалисты проведут 101 испытание.

С конца марта по апрель пройдут температурные испытания тепловых сетей в Петербурге. Горожанам рекомендуют не приближаться к местам, где от земли идет пар или разлилась вода. Об этом рассказали в пресс-службе комитета по энергетике и инженерному обеспечению.

С 28 марта по 29 апреля специалисты проведут 101 испытание. Они пройдут на коммуникациях ГУП "ТЭК СПб", АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" и ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО". Испытания начнутся 28, 29 марта и 4 апреля соответственно. 

Во время температурных испытаний специалисты проверяют проверить работу компенсирующих устройств, а также обнаруживают самые изношенные участки трубопроводов. Проводятся они не реже, чем раз в пять лет, либо прямо перед окончанием отопительного сезона, либо в самом его начале. При этом температура воздуха на улице должна держаться в устойчивом плюсе.

Ранее на текущей неделе погода в Петербурге будет неустойчивой. Ночью ожидаются минусовые температура, которые днем сменятся на слабый плюс. Петербуржцев ждет много осадков в виде снега и дождя.  Завтра днем к городу подойдет южный циклон, который формируется над Балканами, и будет смещаться на север к Петербургу.

Фото: Piter.tv

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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