С 27 мая в Кронштадте закроется движение на нескольких улицах

В городе пройдут работы по реконструкции автомобильной дороги.

В Кронштадтском районе стартуют работы по реконструкции автомобильной дороги на Кронштадтском шоссе. В связи с этим на некоторых участках проезжей части введут ограничения. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

С 27 мая по 9 июня будет ограничено движение транспорта от улицы Гидростроителей до улицы Зосимова. В эти же дни закроется проезд по участку от улицы Литке до улицы Адмирала Грейга с организацией двустороннего движения по боковому проезду Кронштадтского шоссе.

С 27 мая до 9 июня заблокируют проезд по улице Адмирала Грейга у пересечения с Кронштадтским шоссе. Речь идет об участке от Цитадельского шоссе до Кронштадтского шоссе. Кроме того, будет ограничено движение по проезду без названия от перекрестка с Кронштадтским шоссе и улицей Литке до дома 21, корпус 2, литера А, по Кронштадтскому шоссе, с закрытием движения транспорта в направлении от Кронштадтского шоссе к дому 21, корпус, 2 литера А, по Кронштадтскому шоссе.

Ранее мы писали, что в Кировском районе и в Красногвардейском районе с 29 мая введут ограничения на дорогах.

Фото: Piter.tv, пресс-служба ГАТИ