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В Кировском районе и в Красногвардейском районе  с 29 мая введут ограничения на дорогах
Сегодня, 11:29
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В Кировском районе и в Красногвардейском районе  с 29 мая введут ограничения на дорогах

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Ограничивается движение транспорта по улице Калинина. Речь идет об участке от Кемеровской улицы до Промышленной улицы.

В Кировском районе пройдут работы по прокладке водопроводной сети. В связи с этим ограничивается движение транспорта по улице Калинина. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Речь идет об участке от Кемеровской улицы до Промышленной улицы. Ограничения будут действовать с 29 мая по 9 июня. 

В Красногвардейском районе специалисты будут ремонтировать дорожное покрытие. Поэтому водителям придется объезжать участок Андреевской улицы у пересечения с улицей Красина в муниципальном округе Ржевка. Движение по дороге будет закрыто с 29 по 30 мая.

Объезд: улица Красина, улица Коммуны, Рябовское шоссе.

Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы писали, что с 27 мая почти на месяц ограничат движение на перекрестке улицы Есенина и проспекта Луначарского.

Фото: Piter.tv

Теги: гати, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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