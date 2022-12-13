С 21 по 25 марта в Петербурге разведут 7 мостов

Специалисты проведут технологическую разводку моста Александра Невского, Троицкого, Благовещенского, Дворцового, Литейного, Большеохтинского и Биржевого мостов.

В период с 21 по 25 марта в Северной столице пройдёт следующий этап технологических разводок мостов над Невой. Об этом сообщила пресс-служба СПб ГБУ "Мостотрест".

В частности, мост Александра Невского будут разводить в ночь на 21, 22 и 24 марта с 02:20 до 05:10. Разводка Троицкого моста состоится 21 и 22 марта с 01:20 до 04:50, а Дворцового − с 01:10 до 04:55 23 и 24 марта. Также ночью на 22 марта разведут Благовещенский, на 23-ее марта − Большеохтинский, а на 24-ое марта − Литейный мост.

Биржевой мост будет недоступен для водителей в ночное время с 01:00 до 05:45 всю неделю. Там по-прежнему проходят работы на гидравлическом приводе переправы.

Напомним, что технологическая разводка мостов проводится для проверки готовности пролетов сооружений в период навигации. Мероприятия будут проходить в указанные промежутки времени, но не обязательно начинаться точно по указанному расписанию.

Фото: Telegram / Мосты Петербурга