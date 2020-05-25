С 1 июня в России начнут снимать ограничения для внутреннего туризма

Рекомендации должны будут подготовить Роспотребнадзор и Ростуризм.

С 1 июня в России начнут поэтапно снимать ограничения для внутреннего туризма. Об этом во время пресс-конференции рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Он подчеркнул, что для власти в приоритете запуск безопасного и контролируемого внутреннего турпотока в первой половине лета. Чернышенко отметил, что с первого июня начнётся аккуратное снятие ограничений по данному направлению. Так, например, в начале смогут работать санатории с медицинской лицензией.

Вице-премьер рассказал, что сейчас правительство работает над правилами, при которых смогут открыться и другие направления — гостиницы, круизы, пляжи и курорты. Рекомендации должны будут подготовить Роспотребнадзор и Ростуризм. Они помогут бизнесу и учреждениям понять новые правила работы и сроки её запуска.

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Видео: government.ru