Вирус COVID-19 также учится жить в человеческой популяции.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, на сколько ещё будет продлён масочный режим. Об этом пишут "РИА Новости".

Попова рассказала, что обязательное ношение масок продлится ещё на один или два месяца. По её словам, россияне многому научились за время пандемии. При этом вирус COVID-19 также учится жить в человеческой популяции. Анна Попова считает, что это взаимодействие помогает выработать новые правила, которые сделают жизнь граждан проще.

Притом что вирус, безусловно, продолжит свою циркуляцию. Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Главный санитарный врач добавила, что людям нужно учиться жить и отдыхать с этим вирусом, так как он с нами навсегда.

Попова подчеркнула, что эпидемиологическая ситуация в стране продолжает стабилизироваться — ежедневное количество заболевших снижается.

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