С 19 декабря петербуржцы могут бесплатно посетить Парк-дендрарий в Ботаническом саду

Вход на Рождественскую ярмарку тоже свободный.

Жители Петербурга и туристы могут попасть в Парк-дендрарий Ботанического сада бесплатно с 19 по 24 декабря. Об этом сообщили в tg-канале учреждения.

Кроме того, вход на Рождественскую ярмарку тоже свободный. Она работает до 24 декабря без выходных, вход по любым билетам в Сад. В рамках мероприятия пройдут платные мастер-классы. Здесь можно купить новогодние украшения, елочки, венки, свечи, ювелирные украшения и картины.

В пресс-службе Ботсада отметили, что 19 и 20 декабря будет закрыт Тропический маршрут. Посетители смогут попасть только на Субтропический маршрут.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге открылась фотовыставка "Разреши мне быть ребенком".

Фото: Telegram / Ботанический сад Петра Великого. Санкт-Петербург