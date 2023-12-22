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С 14 марта изменяются ранее введенные сроки работ на Пулковской улице
Сегодня, 11:06
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С 14 марта изменяются ранее введенные сроки работ на Пулковской улице

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Речь идет об участке от  улицы Орджоникидзе до Звездной улицы.

В Московском районе с 14 марта изменяются ранее введенные сроки производства работ по Пулковской улице. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Речь идет об участке от  улицы Орджоникидзе до Звездной улицы. Проезд по дороге будет ограничен до 29 сентября. Здесь будут проводиться работы по реконструкции инженерных сетей.

Объезд: улица Орджоникидзе, проспект Космонавтов, Звёздная улица, улица Ленсовета, проспект Юрия Гагарина.

Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы писали, что с 1 апреля по 31 июля перекроют внутреннее кольцо КАД Петербурга.

Фото: Piter.tv

Теги: гати, пулковская улица, реконструкция инженерных сетей
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня,

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