С 14 марта изменяются ранее введенные сроки работ на Пулковской улице

Речь идет об участке от улицы Орджоникидзе до Звездной улицы.

В Московском районе с 14 марта изменяются ранее введенные сроки производства работ по Пулковской улице. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Речь идет об участке от улицы Орджоникидзе до Звездной улицы. Проезд по дороге будет ограничен до 29 сентября. Здесь будут проводиться работы по реконструкции инженерных сетей.

Объезд: улица Орджоникидзе, проспект Космонавтов, Звёздная улица, улица Ленсовета, проспект Юрия Гагарина. Пресс-служба ГАТИ

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Фото: Piter.tv