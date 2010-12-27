США ввели санкции в отношении россиянина за связи с ИГ

В санкционный список США включили уроженца Ингушетии

Гражданин РФ, уроженец Ингушетии Малик Барханоев, вступивший в ряды террористической группировки «Исламское государство»*, властями США внесён в санкционный список. 25-летний уроженец станицы Орджоникидзевская (город Сунжа) Ингушетии Барханоев известен среди боевиков как Саифуддин Ингуши.

В Минюсте США подчеркнули, что вся собственность и интересы Барханоева в сфере, подпадающие под юрисдикцию США, блокируются ведомством. В 2015 году Барханоев был включен в российский список лиц, «в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму».

* Организация запрещена на территории РФ.