США ввели санкции против ректора Горного университета Литвиненко

В санкицонном списке также оказались: вице-премьер правительства РФ Виктория Абрамченко, глава Минпросвещения Сергей Кравцов, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и другие.

В пятницу, 19 мая, власти США включили в санкционный список в отношении России ректора Санкт-Петербургского горного университета, миллиардера Владимира Литвиненко.

В санкицонном списке также оказались: вице-премьер правительства РФ Виктория Абрамченко, глава Минпросвещения Сергей Кравцов, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, помощник президента РФ Игорь Левитин, гендиректор венчурного фонда "Интерроса" "Восход" Руслан Саркисов, омбудсмены ДНР Дарья Морозова, детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова и другие.

Ранее Санкт-Петербургский горный университет занял третье место в рейтинге вузов QS. Градоначальник отметил, что петербургские вузы признают в мировом научном сообществе даже в условиях санкций и политического давления.

Фото: сайт Санкт-Петербургского горного университета